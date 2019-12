Vor Kurzem tauchte das erste Bild von der Periskop-Kamera des Huawei P40 Pro auf. Der jüngste Leak zeigt nun auch das Display und eine Dual-Frontkamera. Außerdem gibt es neue Informationen zum Release des Huawei P40 Pro.

Wie Leaker Teme auf Twitter schreibt, soll das Huawei P40 Pro früher erscheinen als erwartet: Der Release könnte kurz nach dem Mobile World Congress 2020 (MWC) erfolgen. Er vermutet, dass es eine Woche nach der Mobilfunkmesse in den Handel gelangt. Pikant: Etwa in diesem Zeitraum dürfte auch der Release des Samsung Galaxy S11(+) stattfinden. Es kommt also wohl zum direkten Duell zwischen den beiden Flaggschiffen.

Huawei P40 Pro: Dual-Kamera auf der Vorderseite?

Ebenfalls auf Twitter zeigt Teme ein neues Renderbild zum Huawei P40 Pro. 9TechEleven hat es basierend auf den Informationen des Leakers erstellt.

Wie ihr auf dem Bild seht, verbaut der Hersteller auf der Vorderseite offenbar eine Dual-Kamera. Diese scheint in einem ovalen Punch-Hole zu sitzen, wie wir es etwa vom Samsung Galaxy S10+ kennen. Auf der Rückseite soll sich zudem eine Fünffach-Kamera befinden. Demnach erhält das Huawei P40 Pro also insgesamt sieben Objektive. Beachtet, dass die abgebildete Fünffach-Kamera etwas anders aussieht als in dem letzten Leak.

Vier- oder Fünffach-Kamera?

Hundertprozentig sicher scheint sich Teme aber nicht zu sein. Auch eine Vierfach-Kamera hält er für denkbar. Diese Ungewissheit erinnert uns an das Samsung Galaxy S11+: Auch bei diesem war zunächst von einer Fünffach-Kamera die Rede. Zuletzt kursierte aber ein Bild, das "nur" vier Linsen auf der Rückseite des Smartphones zeigt.

Welche Art von Objektiven die Hauptkamera des Huawei P40 Pro beinhalten wird, ist aktuell unklar. Teme spekuliert, dass das Smartphone eine Hauptlinse bekommt, die mit 50 bis 60 MP auflöst. Außerdem kann er sich ein 40-MP-Cine-Objektiv vorstellen, das auf Videos spezialisiert ist. Sogar eine flüssige Linse zieht er in Betracht – betont aber, dass es sich bei alldem nur um Gedankenspiele handelt.