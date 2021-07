Nach langer Verzögerung hat Huawei nun endlich einen Termin für den Launch des P50 herausgerückt. Und Fans müssen auch nicht mehr lange warten, denn schon nächste Woche ist es so weit.

Eigentlich stellt Huawei die Flaggschiffe der P-Serie am Anfang eines jeden Jahres vor. Doch 2021 warteten wir vergeblich auf eine Ankündigung. Ob Chip-Knappheit oder Corona der Grund dafür waren, lässt sich nur spekulieren. Jetzt hat Huawei aber endlich einen fixen Termin für die Vorstellung bestätigt. Damit bewahrheiten sich die Gerüchte, welche schon zuvor im Netz kursierten. Am 29.07. ist es so weit, los geht es an diesem Tag um 13:30 deutscher Zeit.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei P40 Lite

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB

+ Huawei Watch 3 LTE CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

48 MP 4-fach KI-Kamera (Weit- und Ultraweitwinkel)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 20,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

Große Kamera-Neuheit zu erwarten

Die Ankündigung ist leider noch sehr vage mit Details. Auf Weibo hat Huawei CEO Richard Yu aber einige Worte zur Ankündigung verloren. Er spricht hier von einer "neuen und bahnbrechenden Foto-Technologie", die im P50 stecken soll. Diese Aussage passt sehr gut zu den schon bekannten Leaks, nach denen das P50 auf einen 1-Zoll-Kamerasensor setzen soll. Das wäre das erste Mal, dass ein solch großer Sensor in einem gewöhnlichen Smartphone zum Einsatz kommt. In der Nutzung bedeutet ein größerer Sensor mehr Dynamik, mehr Lichtaufnahme und eine bessere Tiefenschärfe.

Neben dieser Hauptkamera soll auch der Ultraweitwinkel-Sensor überzeugen können. Hier soll ein 1/1,18-Zoll-Sensor zum Einsatz kommen, ebenfalls ein Novum für den Smartphone-Markt. Bei dieser Super-Kamera muss auch die Performance stimmen, weshalb Huawei beim P50 auf den Snapdragon 888 setzen soll. Üblicherweise nutzt der Konzern zwar die eigenen Kirin-Chips, diese können aufgrund des aktuellen Handelsembargos aber nicht weiter produziert werden.

Das verriet Huawei bislang

Offiziell hat Huawei zwar bisher noch keine Details zum P50 verraten, aber dafür schon einen ersten Blick auf das Design gewährt. Am interessantesten ist natürlich auch hier die Kamera, die auf eine recht ungewöhnliche Anordnung der Objektive setzt. Dieses erste Bild zeigte die Firma bei der Vorstellung von HarmonyOS, welches wohl auch beim P50 als Betriebssystem zum Einsatz kommt. Mit der Huawei Watch 3 (hier im Test) gibt es inzwischen auch das erste Gerät, welches direkt mit HarmonyOS ausgeliefert wird.