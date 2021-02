Es gibt noch keine Bilder zum Huawei P50. Wenn aber die jüngsten Gerüchte stimmen, dann erwartet euch auf der Rückseite ein Fest der Superlative – sowohl qualitativ als auch quantitativ.

Sony veröffentlicht im April angeblich einen neuen Kamerasensor: den IMX800, der ein Zoll groß sein soll, berichtet Teme. Es wäre der größte für ein Handy bestimmte Sensor; die Panasonic DMC-CM1 ist schließlich eher eine Kompaktkamera mit Smartphone-Features. Laut des Twitter-Leakers kommt der Sensor auch gleich im Huawei P50 zum Einsatz und dürfte im Smartphone-Segment neue Maßstäbe setzen. Denn ein besonders großer Sensor ermöglicht Bilder mit besonders hoher Qualität, schafft selbst bei schlechteren Lichtverhältnissen noch tolle Aufnahmen und bietet eine bessere Tiefenschärfe.

Huawei P50: Ist die Kamera konkurrenzlos?

Das Huawei P50 würde sich mit einem so großen Sensor im Bereich einer Premium-Bridgekamera befinden und wäre im direkten Vergleich mit Smartphones konkurrenzlos. Zum Vergleich: Samsung hat zuletzt erst den Isocell GN2 vorgestellt, der auf 1/1,12 Zoll kommt und aktuell Rekordhalter ist. Allerdings wohl nur für kurze Zeit, wenn sich das P50-Gerücht bewahrheitet. Die meisten Kamerasensoren in Smartphones sind 1/2-Zoll groß, und damit viel kleiner als offenbar im künftigen Huawei P50.

Main + ultra wide + tele

Main + Ultra wide + periscope

Main + Ultra wide + tele + periscope + ToF https://t.co/5IWs05O3p6 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 24, 2021

Ein so großer Sensor hat allerdings nicht nur Vorteile. Die Kamera saugt dadurch nicht nur stärker am Akku, sondern benötigt auch mehr Platz. Das Kamera-Modul dürfte also noch deutlicher aus dem Gehäuse herausragen, als ihr es von bisherigen Smartphones gewohnt seid.

Kamera mit fünf Linsen im Gespräch

Auch abseits des XXL-Kamerasensors dürfte die Rückseite des Geräts pickepackevoll sein. Angeblich setzt Huawei be der P50-Serie auf bis zu fünf Linsen:

Huawei P50 : Hauptlinse, Ultraweitwinkel, Teleobjektiv

: Hauptlinse, Ultraweitwinkel, Teleobjektiv Huawei P50 Pro : Hauptlinse, Ultraweitwinkel, Periskop

: Hauptlinse, Ultraweitwinkel, Periskop Huawei P50 Plus: Hauptlinse, Ultraweitwinkel, Teleobjektiv, Periskop, Time of Flight (ToF)

Leider geht es aus dem Tweet nicht hervor, ob der Riesensensor in allen Modellen zum Einsatz kommt oder nur in der High-End-Variante. Vielleicht erfahren wir aber bereits Anfang April mehr. Dann wissen wir auch, ob der chinesische Hersteller bei den anderen Specs ebenfalls ganz oben ins Regal greift und ob wir uns wirklich Hoffnung auf Google-Dienste machen können.

