Als die ersten Bilder zum Huawei P50 veröffentlicht wurden, war das Staunen groß: Im Vergleich zu anderen Smartphones ist die Kamera prägnanter in das Gehäuse integriert. Neue Bilder sollen nun das Huawei P50, P50 Pro und P50 Pro+ im Vergleich zeigen.

Auf Twitter sind neue Bilder zur P50-Serie erschienen. Zu sehen sind die drei Modelle sowohl von vorne als auch von hinten. Durch dasselbe Motiv auf allen drei Bildern sind im direkten Vergleich deutliche Unterschiede zu erkennen. Eine Gemeinsamkeit: Alle Modelle besitzen eine Frontkamera, die mittig im Punch Hole sitzt.

Die Unterschiede sind hingegen viel ersichtlicher: Am offensichtlichsten sticht die Farbe des Gehäuses heraus. Das P50 in einem dezenten Orange, das P50 Pro mit grün-blauem Effekt und das P50 Pro Plus im matten Schwarz. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die ein oder andere Farbe für mehrere Modelle zur Auswahl stehen wird.



Mehr Kamera für mehr Geld

Im Gegensatz zum P50 haben das P50 Pro und Pro+ ein größeres Kameramodul auf der Rückseite, ein abgerundetes Display mit fließenden Kanten und einen schmaleren Lautstärkeregler und Ein-/Aus-Schalter.

Nach bisherigen Angaben unterscheiden sich die Modelle auch in ihrer Größe. Während das P50 etwa 156,7 x 74 x 8,3 mm groß sein soll, soll das P50 Pro 159 x 73 x 8,6 mm messen. In der Display-Diagonale sollen es beim P50 6,3 Zoll und bei der Pro-Version 6,6 Zoll sein. Interessant ist das in Bezug auf das Kameramodul, das auf den Bildern der Pro- und Pro+- Version deutlich größer aussieht als beim P50.

Verwunderlich ist das nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass bei dem P50 gerade einmal drei Sensoren und bei den Pro-Varianten ganze fünf Kamera-Sensoren Platz finden müssen: Im oberen der beiden Ringe befinden sich drei Sensoren und im unteren zwei weitere. Wie es um das Kameramodul herum aussehen wird, lässt sich bisher nur von Bildern im Netz vermuten.

Über Farbvariationen wird spekuliert

In welchen Farben ihr euch die P50-Modelle werdet kaufen können, lässt sich bisher nur erahnen. Auf den Bildern bei Twitter sehen wir Varianten in Orange, Grün-Blau und Schwarz. Im Netz kursieren weitere Varianten in Türkis und Weiß. Ob diese Farbvarianten für jedes P50-Modell erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten.

