Huawei P9 und Mate 8: Rollout des Nougat-Updates beginnt schon jetzt

Nebem dem Huawei P9 soll auch das Mate 8 schon die Aktualisierung auf Android Nougat in China bekommen

Gute Nachrichten für Besitzer des Huawei P9 oder des Mate 8: Offenbar rollt die Aktualisierung auf Android 7.0 Nougat bereits in der ersten Region aus. Eigentlich sollte das Update für diese Smartphones erst im kommenden Jahr erscheinen – nicht schon im Dezember 2016.

Ursprünglich hieß es nämlich, Huawei plane die entsprechende Betriebssystem-Aktualisierung für das Huawei P9 und das Mate 8 erst für das 1. Quartal 2017. Laut GSMArena können die ersten Nutzer in China aber schon Android Nougat für diese Geräte beziehen. Das P9 werde dort nun auf Version B352 aktualisiert, während das Mate 8 Version B552 erhalte.

Weitere Smartphones folgen

Das Huawei P9 und das Mate 8 sollen laut dem chinesischen Hersteller nur den Anfang machen: Auch das P9 Lite, P9 Plus sowie das nova und nova Plus würden das Update auf Android Nougat in naher Zukunft noch bekommen. Mit der Aktualisierung kommt auch die Benutzeroberfläche EMUI 5.0. Auf dem im November dieses Jahres vorgestellten Huawei Mate 9 ist die neueste Android-Version neben dem neuen UI bereits vorinstalliert, sowohl das Mate S als auch das P8 werden die Aktualisierung auf das 7.0-Betriebssystem wohl nicht erhalten.

Offen bleibt, wann der Android Nougat-Rollout für das Huawei P9, dessen Ableger P9 Lite und P9 Plus sowie für das Mate 8 auch in Deutschland stattfindet. Womöglich erreicht die Aktualisierung uns dann doch erst im 1. Quartal 2017. Vielleicht erwartet Nutzer dieser Smartphones aber auch noch pünktlich zu Weihnachten ein Update – ganz klar lässt sich das nicht sagen.