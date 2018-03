Huawei P9 und P9 Plus sollen Oreo-Update bald erhalten

Zwar gibt es mittlerweile schon die erste Preview zu Android P, doch es warten immer noch viele Smartphones auf die Vorgängerversion Android Oreo – zum Beispiel das Huawei P9 und das Huawei P9 Plus. Ein Produktmanager des Herstellers soll nun immerhin bestätigt haben, dass die beiden Geräte ein entsprechendes Update bald erhalten werden, berichtet GizmoChina.

Die Aktualisierung soll sowohl Android 8.0 Oreo als auch EMUI 8.0 auf das Huawei P9 und das Huawei P9 Plus bringen. Dabei könnte es sich um das letzte größere Update handeln, das die beiden Flaggschiffe erhalten. Von EMUI 8.0 beziehungsweise Android Oreo dürften die Geräte in mehrerlei Hinsicht profitieren. Zum Beispiel würden dadurch der Smart Splitscreen und ein neues Dock Einzug in die Smartphones halten. Einen Zeitraum für den Rollout nannte der Produktmanager offenbar nicht. Immerhin ist nun klar, dass die Aktualisierungen überhaupt in Arbeit sind.

Ereignisreiche Wochen für Huawei

Huawei P9 und das P9 Plus kamen bereits im Jahr 2016 auf den Markt. Insofern ist das Update auf Android Oreo leider nicht selbstverständlich. Ursprünglich lieferte der Hersteller die Smartphones noch mit Android 6.0 Marshmallow aus. Anfang 2017 erfolgte dann das Update auf Android Nougat. Die Nachfolger, Huawei P10 und P10 Plus, haben das Update auf Android Oreo inklusive EMUI 8.0 erst vor Kurzem erhalten.

Bereits in wenigen Wochen wird Huawei die nächsten Modelle der P-Reihe vorstellen: Am 27. März 2018 enthüllt das Unternehmen P20, P20 Lite und P20 Pro auf einem Event in Paris. Letzeres Smartphone dürfte dabei am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn aller Voraussicht nach verfügt es über eine Hauptkamera mit drei Objektiven.