Huawei P9: Update auf Android Nougat gestartet

Her damit ! 6

Her damit ! 6

Bereits im Dezember 2016 ist das Update auf Android Nougat für Besitzer des Huawei P9 in China ausgerollt. Auch in Deutschland soll die Aktualisierung jetzt verfügbar sein – zumindest für einen kleinen Kreis von Nutzern. Auch weitere Huawei-Geräte könnten schon bald in den Genuss der neuen Firmware-Version kommen.

Anstelle des Downloads von Android Nougat erhalten manche Besitzer des Huawei P9 offenbar eine Meldung, laut der das Kontingent ausgeschöpft sei, wie Caschsys Blog berichtet. Insgesamt sollen momentan nur 300.000 Nutzer die Aktualisierung durchführen können. Wie bei einem Rollout üblich, sollte sich dieses Kontingent mit der Zeit Stück für Stück erweitern. Ihr könnt also in regelmäßigen Abständen in den Einstellungen Eures Smartphones die manuelle Suche nach neuen Updates starten – sofern Ihr nicht auf die entsprechende System-Benachrichtigung warten wollt.

Weitere Smartphones folgen bald

Mit der Aktualisierung auf Android Nougat erhält das Huawei P9 auch die neue Benutzeroberfläche EMUI 5.0. Diese kommt beispielsweise mit einem "Miss-Touch"-Feature daher, durch die das Smartphone unabsichtliche Eingaben auf dem Display erkennen soll. Zusätzlich stehen auch zahlreiche Features der neuen Firmware-Version zur Verfügung, die wir für Euch in einem separaten Artikel zusammengefasst haben.

Zusammen mit dem Huawei P9 sollen im ersten Quartal 2017 sechs Smartphones des chinesischen Herstellers mit einer Aktualisierung auf Android Nougat versorgt werden: Darunter befinden sich das Huawei P9 Lite oder etwa das Huawei nova. Auch Geräte anderer bekannter Hersteller erhalten das Update auf die neue Android-Version – welche das sind, haben wir in einer umfangreichen Übersicht aufgelistet.