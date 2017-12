Huawei PSmart: Das sind Design und Specs des "Enjoy 7s"

So soll das Huawei PSmart aussehen: Der Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks hat über seinen Twitter-Account nicht nur Bilder des Smartphones geteilt, sondern auch die Ausstattung verraten. Demnach erwartet uns ein Gerät der oberen Mittelklasse.

Blass' Tweet (unten) zufolge handelt es sich beim Huawei PSmart um die internationale Version des Smartphones, das der Hersteller in China als "Enjoyy 7s" vermarkten wird. Das Display des Gerätes soll in der Diagonale 5,65 Zoll messen und mit 2160 x 1080 Pixeln auflösen. Als Technologie kommt LCD zum Einsatz, das Format beträgt 18:9. Was viele Interessenten freuen dürfte: Ab Werk ist als Betriebssystem Android 8.0 Oreo vorinstalliert, das durch die Benutzeroberfläche EMUI in Version 8.0 ergänzt wird.

Vorstellung auf der CES?

Als Antrieb setzt Huawei beim PSmart/Enjoy 7s angeblich auf den hauseigenen Kirin 659. Der Chipsatz verfügt über acht Kerne, von denen vier mit 2,36 GHz und vier mit 1,7 GHz getaktet sind. Das Gerät soll in zwei Varianten verfügbar sein: mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz sowie mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz.

Das Huawei PSmart verfügt laut Blass auf der Rückseite über eine Dualkamera, deren einer Sensor mit 13 MP und der andere mit 2 MP auflöst. Damit sollten Fotos mit Bokeh-Effekt möglich sein. Über die Frontkamera können Nutzer offenbar 5-MP-Selfies machen. Das Smartphone soll über einen 3000-mAh-Akku verfügen und 7,5 mm dick sein. Android Authority zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller das Smartphone auf der CES 2018 in Las Vegas vorstellt, die nächste Woche beginnt. Zum Preis oder dem Veröffentlichungsdatum gibt es bislang keine Informationen.