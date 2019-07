Keine Notch, kein Loch: Huawei arbeitet an Kamera unter dem Display

Was ist besser als eine sichtbare Frontkamera? Eine unsichtbare Frontkamera. Letzteres plant Huawei offenbar für Smartphones. Der Hersteller möchte die Linse unter dem Display verstecken. Aber die Technologie hat wohl auch Nachteile.

Huawei hat sich beim deutschen Marken- und Patentamt ein neues Design für Smartphones sichern lassen, wie WinFuture berichtet. Beschrieben wird eine Frontkamera, die auf den ersten Blick an das Galaxy S10 erinnert. Einige Abbildungen zeigen ein Kamera-Loch am oberen Rand des Smartphones. Doch offenbar befindet sich die Linse nicht im Display, sondern darunter. Ihr könnt euch die Bilder im Tweet weiter unten ansehen.

Unsere Empfehlung Huawei P30

Ein halbes Kamera-Loch?

Wäre die Frontkamera also komplett unsichtbar? Fast: Der Bildbereich über der Linse ist wohl nicht in vollem Umfang nutzbar. Das Patent zeigt lediglich einfache Symbole oder Animationen, die an dieser Stelle zum Einsatz kommen. Womöglich ist das Kamera-Versteck also nur mit einem speziellen Screen umsetzbar, der aber weder die Auflösung noch die Darstellungsqualität eines herkömmlichen Displays bietet.

Ein halbes Kamera-Loch – so könnten wir das im Patent beschriebene Design letztendlich bezeichnen. Denn sollte das Display über der Kamera nur einfache Darstellungen erlauben, dürfte die Linse (wie beim Galaxy S10) etwa dann als schwarzer Fleck auffallen, wenn ihr auf dem Smartphone ein Video im Vollbild-Modus schaut.

Huawei ist nicht allein

Es ist allerdings gut möglich, dass sich die Technologie noch weiterentwickelt und Huawei die Frontkamera ohne Nachteile verstecken kann. Denn dieser Schritt könnte der nächste große Trend werden. Auch die Hersteller Xiaomi und Oppo arbeiten an einer entsprechenden Technologie – und haben offenbar schon große Fortschritte gemacht. Bei Samsung forscht die Entwicklungsabteilung ebenso an der Kamera unter dem Display.

Es hat einen Grund, wieso die Hersteller Sensoren, Frontkamera und Co. auf der Smartphone-Vorderseite verstecken wollen: Diese Komponenten nehmen dem Display Platz weg. Und der Trend geht hin zu Bildschirmen, die die gesamte Vorderseite einnehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist etwa die Notch entstanden. Aktuell ist es bereits machbar, den Fingerabdrucksensor unter dem Display zu verbauen. Wieso also nicht weitere Komponenten unter dem Screen verstecken? Wir sind gespannt, wann die Technologien von Huawei, Samsung und Co. bereit für den Markt sind.