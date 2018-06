Huawei-Smartphones: Zeitplan für Leistungssteigerung bekannt

Huawei zündet schon bald den "GPU Turbo": Wann genau welches Smartphones leistungsfähiger werden soll, hat das Unternehmen nun bekannt gegeben. Die ersten Geräte bekommen das Update bereits in naher Zukunft.

Der genaue Zeitplan ist durch einen Schnappschuss bekannt, den die Webseite NoypiGeeks veröffentlicht hat. Einige Smartphones bekommen das Update, das Huawei "GPU Turbo" nennt, nur in bestimmten Regionen, andere in allen Märkten. Alle europäischen Geräte werden laut der Liste versorgt. Für die ersten Smartphones, darunter das Huawei P20 Pro, wird die Aktualisierung bereits im August 2018 ausgerollt. Nutzer eines Huawei P10 Plus müssen sich hingegen bis November gedulden.

Honor bekommt ebenfalls Leistungsupdate

Auch Geräte der Tochtermarke Honor erhalten das Update – genauer gesagt sechs Smartphones: Honor 10, Honor 9 Lite, Honor V10, Honor 7X, Honor 8 Pro und Honor 9. Zunächst hieß es, die ersten Geräte werden bereits im Juni und Juli versorgt. Dabei handelt es sich allerdings offenbar zunächst um Test-Phasen, wie GSM Arena berichtet.

Mit dem Software-Update "GPU Turbo" will Huawei seine Smartphones deutlich leistungsfähiger machen. Die Aktualisierung soll unter anderem die Effizienz des Grafikprozessors um 60 Prozent erhöhen. Zudem werde der Energiebedarf um 30 Prozent reduziert. Heißt: mehr Leistung bei gleichzeitiger Entlastung des Akkus.

Der genaue Zeitplan für die Huawei- und Honor-Smartphones sieht wie folgt aus:

August 2018

Huawei P20 und P20 Pro

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS

Honor 10

September 2018

Huawei P20 Lite

Huawei P Smart

Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite

Huawei Y9 2018

Honor 9 Lite

Honor V10

Honor 7X

November 2018