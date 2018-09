Huawei spricht über Klapp-Smartphone

Huawei plant offenbar, sich mit dem klassischen Computer anzulegen. Das Unternehmen arbeitet bereits an einem Klapp-Smartphone – hierbei soll es sich um eine mögliche Lösung für ein Problem handeln: Smartphone-Displays sind für Huawei wohl immer noch zu klein.

In einem Interview mit der WELT hat Huawei-Chef Richard Yu erzählt, was das Unternehmen für die Zukunft plant: Smartphones haben den klassischen Computer demnach noch nicht abgelöst, weil die mobilen Geräte ein zu kleines Display besitzen, so Yu. Es ist offenbar keine Option, einfach einen noch größeren Screen zu verbauen – immerhin müssen die Geräte noch kompakt genug sein, damit ihr sie ohne Probleme in die Hosentasche stecken könnt. Stattdessen sei ein Smartphone mit auseinanderklappbarer Anzeige in Arbeit.

Präsentation in absehbarer Zeit

Ähnlich wie bei einem faltbaren Smartphone könnte eines mit Klapp-Display kompakt sein und gleichzeitig bei Bedarf einen sehr großen Bildschirm bieten. Die Entwicklung des ausklappbaren Gerätes ist bei Huawei wohl schon weit fortgeschritten, denn es gibt anscheinend schon ein Zeitfenster für die Präsentation: "Wir arbeiten bereits daran. Sie werden sich nicht einmal mehr ein Jahr gedulden müssen", verrät Yu im Interview mit der WELT.

Schon bald dürften wir aber noch einen anderen Ansatz für ein kompaktes Gerät mit großem Screen zu sehen bekommen: Huawei will in absehbarer Zeit auch ein faltbares Smartphone vorstellen, das euch bei Bedarf voraussichtlich ebenso mehr Bildfläche bietet. Eigentlich wollte das Unternehmen ein entsprechendes Gerät noch vor Samsung enthüllen. Daraus wird womöglich nichts mehr, da die Präsentation des Galaxy F beziehungsweise Galaxy X noch im November erfolgt. Huawei selbst soll sein faltbares Smartphone erst 2019 vorstellen.