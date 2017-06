Huawei stellt Honor 9 mit Dualkamera vor

Das Honor 9 ist da – und wie erwartet bringt das neue Top-Smartphone der Huawei-Tochter eine Dualkamera auf der Rückseite mit. Zum Release wird das Gerät in drei Farben und drei verschiedenen Speicherausführungen erhältlich sein.

Das Honor 9 verfügt über ein Display, das in der Diagonale 5,15 Zoll misst und in Full HD auflöst, wie Phones Daily berichtet. Die gläserne Rückseite des Premium-Smartphones ist an den Seiten abgerundet. Als Herzstück ist wie erwartet der Kirin 960 von Huawei verbaut, dessen acht Kerne mit bis zu 2,4 GHz getaktet sind. Je nach Modell stehen 4 oder 6 GB RAM zur Verfügung sowie 64 oder 128 GB interner Speicherplatz. Als Betriebssystem ist ab Werk Android 7.0 Nougat vorinstalliert, das durch die EMUI in Version 5.1 ergänzt wird.

Dualkamera mit Monochrom-Linse

Wie bereits im Vorfeld vermutet, besitzt das Honor 9 eine Dualkamera: Eine der Linsen löst mit 12 MP auf und unterstützt alle Farben (RGB), bei der anderen handelt es sich um eine Monochrom-Linse, die nur Schwarz-Weiß unterstützt und mit 20 MP auflöst. Huawei setzt diese Technologie bereits beim Huawei P10 ein. Auf der Vorderseite ist eine 8-MP-Selfie-Kamera verbaut.

Das Honor 9 verfügt über einen Kopfhöreranschluss, einen USB-Port Typ-C und einen Fingerabdrucksensor. Der Akku des Smartphones hat die Kapazität von 3200 mAh und unterstützt eine Schnellladetechnologie. Der Nachfolger des Honor 8 ist zum Release in den Farben Schwarz, Blau und Gold erhältlich.

Das Modell mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz kostet umgerechnet knapp 300 Euro, die Ausführung mit 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz etwa 350 Euro. Der Preis für die Premiumversion mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz liegt zum Marktstart bei knapp 400 Euro. Ende Juni 2017 wird das Honor 9 in Berlin auch für den europäischen Markt vorgestellt – dann wird es auch nähere Informationen zu den hiesigen Preisen geben.