Huawei TalkBand B5: Diese Smartwatch ist gleichzeitig auch ein Headset

Ist es ein Headset? Oder eine Smartwatch? Nein, offenbar ist es beides. Von Huaweis TalkBand B5 ist nun ein erstes Bild aufgetaucht. Demnach unterscheidet sich das Hybrid-Wearable an einigen Stellen kaum von seinen Vorgängern.

Eine Smartwatch, die sich mit einem einfachen Handgriff in ein Bluetooth-Headset verwandelt. Diese Idee hat Huawei bereits 2014 das erste Mal mit dem TalkBand B1 verwirklicht. Vier Jahre und zwei Modelle später will das Unternehmen wohl eine neue Variante des Wearables in den Handel bringen. Dieses soll den Namen TalkBand B5 tragen – die “4” wird in der Modellbezeichnung wohl übersprungen, da sie in China als Unglückszahl gilt. Wie das Gadget aussehen soll, zeigt ein Foto, das der Leak-Experte Evan Blass auf Twitter veröffentlicht hat. Zu sehen ist das Gerät als Smartwatch mit einem Lederarmband und herausgelöst als Bluetooth-Freisprechgerät neben einem Metallarmband. Es sieht prinzipiell so aus wie die Vorgänger TalkBand B3 und TalkBand B2.

Welche Verbesserungen kommen?

Sollte das Huawei TalkBand B5 tatsächlich bald erscheinen, bleibt die Frage, inwiefern sich das Modell von seinen Vorgängern abheben wird. Luft nach oben ist wohl da: Am Vorgänger, dem TalkBand B3, kritisierten einige Tester vor allem zu wenig Leistung und die mangelnde Sprachqualität des Headsets. Gerade letztgenannter Punkt dürfte allerdings bei dieser Art von Produkt wichtig sein. Womöglich hat der chinesische Hersteller aus der Vergangenheit gelernt und hat sich die Kritikpunkte zu Herzen genommen. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann der Hybrid offiziell präsentiert werden könnte.

Nicht nur das TalkBand B5 zeigt, dass Huawei anscheinend gerne experimentiert: Erst kürzlich ist ein Patent des Herstellers aufgetaucht, das eine Smartwatch inklusive Halterung für kabellose Kopfhörer zeigt. Es scheint, als möchte sich das Unternehmen künftig also durch besondere Merkmale stärker von der Wearable-Konkurrenz abheben.