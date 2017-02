Huawei teasert 360-Grad-Kamera Honor VR an

Huawei hat bereits vor dem Start des Mobile World Congress 2017 ein erstes Gadget angekündigt: Mit Honor VR soll eine handliche 360-Grad-Kamera auf den Markt kommen, mit der Ihr Rundum-Videos und -Fotos aufnehmen könnt.

Die ersten Bilder von der Honor VR Kamera zeigen ein kleines und kugelförmiges Gadget, das einfach zu transportieren und zu verstauen sein sollte. Wie The Verge berichtet, sollen Nutzer des Smartphone-Zubehörs in der Lage sein, Aufnahmen in einer 3K-Auflösung anzufertigen. Videos können außerdem offenbar nicht nur aufgenommen und lokal gespeichert, sondern auch direkt per Live-Stream übertragen werden.

Nur mit Huawei-Smartphones?

Huawei zufolge soll die Honor VR-Kamera in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Insta360 entwickelt worden sein, der in der Vergangenheit bereits eine ähnliche Ansteck-Kamera für Apples iPhone vorgestellt hat. Die Kamera wird demzufolge auf ein Smartphone gesteckt und anschließend mithilfe einer App bedient, die von Insta360 entwickelt wurde.

Ob die Honor VR-Kamera auch mit anderen Smartphones als mit solchen der Marken Honor und Huawei funktioniert, steht bislang noch nicht fest. Da auch Samsungs Gear 360-Kamera nur mit Galaxy-Smartphones läuft, wäre eine exklusive Kompatibilität mit den Geräten von Huawei nicht auszuschließen. Der Hersteller äußerte sich leider auch noch nicht dazu, wann und zu welchem Preis das Gadget erhältlich sein soll. Näheres werden wir aber vermutlich während der Keynote zum MWC 2017 am 26. Februar erfahren.