Huawei teasert ein komplett randloses Smartphone an

Das nächste Smartphone von Huawei könnte einen neuen Rekord aufstellen: Offenbar ist ein Gerät in Planung, bei dem fast die komplette Vorderseite vom Bildschirm eingenommen wird. Eine winzige Ausnahme soll es aber wohl geben.

Das neue Huawei-Smartphone soll weder Ränder um die Bildschirmfläche herum oder gar schwarze Balken aufweisen. Das geht aus einem Teaserbild hervor, das der Hersteller über seinen offiziellen Weibo-Kanal veröffentlicht hat. Ihr findet es im ersten Tweet am Ende dieses Artikels. Nur ein kleiner "blinder Fleck" könnte in der Bildschirmfläche verbleiben. Das deutet laut AndroidPure zumindest ein leuchtender Punkt im Bild an.

Kommt das Nova 4 noch vor dem A8S?

Wie es aussieht, bringt Huawei die Frontkamera in der oberen linken Ecke des Bildschirms unter. Eine große Notch, welche die Kamera-Öffnung umgibt, gibt es aber offenbar nicht. Es bliebe also ein kleiner Ausschnitt vorhanden, an dem Bildschirm-Inhalte fehlen. Dennoch erreicht der Anteil des Displays an der Oberfläche des Smartphones wohl fast 100 Prozent. Marco berichtete bereits im April über einige Geräte, die diesem Ziel sehr nahe gekommen sind.

Ein zweiter Teaser von Huawei soll schon den Namen des randlosen Smartphones verraten: Demnach werde das Gerät Huawei Nova 4 heißen. Ein zweiter Tweet von Benjamin Geskin am Ende dieses Artikels zeigt bereits ein Konzept, das dem fertigen Smartphone recht ähnlich sehen könnte. Auch Samsung soll aktuell mit dem Galaxy A8S an einem Modell arbeiten, dessen Vorderseite bis auf eine kleine Kamera-Öffnung vollständig vom Bildschirm bedeckt ist. Spannend wird nun, welcher der beiden Hersteller sein Smartphone als erstes in den Handel bringen wird.