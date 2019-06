Huawei ist zurück: Trump verkündet Ende der US-Handelssperre

Überraschende Wende im Handelsstreit zwischen den USA und China: Huawei darf wieder mit amerikanischen Unternehmen handeln. Zwar gibt es noch keine Details, doch die Entscheidung dürfte dem chinesischen Hersteller auch die Android-Lizenz zurückbringen.

Im Rahmen des G20-Gipfels hat US-Präsident Donald Trump verkündet, dass amerikanische Unternehmen "ihre Produkte wieder an Huawei verkaufen können", berichtet Bloomberg. Demnach kann der chinesische Hersteller wieder auf wichtige Bauteile für die eigenen Smartphones zurückgreifen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch kommende Handys zudem wieder das Betriebssystem Android nutzen dürfen.

Immer noch auf schwarzer Liste

Donald Trump begründet seine Entscheidung offenbar damit, dass die von Huawei bezogenen US-Produkte kein Problem für die nationale Sicherheit darstellen. Wir glauben, dass auch ein anderer Punkt entscheidend war: Huawei dürfte ein Großkunde diverser amerikanischer Zulieferer sein. Und die Handelssperre hat sich demnach wohl stark auf den Umsatz einiger US-Unternehmen ausgewirkt.

Dennoch bleibt Huawei laut Android Authority auf der schwarzen Liste der USA stehen – die Amerikaner haben wohl immer noch kein Vertrauen zum chinesischen Hersteller. Die US-Regierung sehe in dem Unternehmen immer noch ein Sicherheitsrisiko, heißt es dazu. An dieser Stelle dürfte sich also in absehbarer Zeit nichts ändern.

Mate 30 Pro und Co. können kommen

Auch wenn der Android-Stopp nun endet, dürfte der dadurch angerichtete Schaden groß sein. Die Smartphone-Verkäufe sind durch den Vorfall stark eingebrochen, Huawei habe den für 2019 erwarteten Umsatz um gleich 30 Milliarden US-Dollar nach unten korrigiert. Zudem hat das Unternehmen bereits an einem Betriebssystem als Android-Ersatz gearbeitet. Vermutlich wurde die Entwicklung nach Beginn der Handelssperre beschleunigt – was ebenfalls nicht unerhebliche Kosten verursacht haben dürfte.

Für euch bedeutet die US-Entscheidung, dass ihr auch über längere Sicht wieder mit Android-Updates für Huawei P30 Pro und Co. rechnen könnt. Zudem sollten künftige Flaggschiffe wie das Mate 30 Pro ebenfalls mit dem Google-Betriebssystem in den Handel kommen. Ein neues OS mit eigenem App Store bleibt Fans der China-Smartphones anscheinend vorerst erspart.