Huawei Watch 2: Angeblich neues Modell mit eSIM geplant

Verwirrung um die Huawei Watch 2 (2018): Auf Twitter machten zunächst Informationen über eine neue Smartwatch von Huawei die Runde, die rasch wieder verschwanden und korrigiert wurden. Offenbar plant der chinesische Hersteller aber eine neue Version seines Wearables für dieses Jahr. Den Informationen zufolge unterscheidet sich das überarbeitete Modell vom Original nur durch eine Funktion: den eSIM-Support. Doch selbst das lässt Fragen offen.

"Der einzige echte Unterschied zwischen der Huawei Watch 2 (2018) und dem Original, ist die Unterstützung von eSIM. Alle anderen Spezifikationen und das Design bleiben unverändert", twittert der Leak-Experte Evan Blass. In Deutschland ist allerdings bereits eine eSIM-Variante erhältlich. Dass der Hersteller höchstens nur eine leicht überarbeitete Version des aktuellen Modells veröffentlicht, bevor mit der Huawei Watch 3 der echte Nachfolger erscheint, wäre aber nicht allzu unwahrscheinlich. Immerhin sollte die Watch 3 auch ein paar exklusive Features als Verkaufsargument besitzen, die sie vom Vorgänger unterscheidet.

Kein Modell mit SIM-Fach mehr?

Unklar ist also, was Evan Blass mit seiner Aussage genau meint. Vielleicht wird es die neue Ausgabe der Huawei Watch 2 einfach nur nicht als Ausführung mit klassischem SIM-Fach geben. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag hatte er zuvor das zukünftige Modell gezeigt und einige Spezifikationen genannt. Sowohl auf den Fotos als auch bei den Spezifikationen gab es im Vergleich zum Vorgänger jedoch keine (oder kaum) Änderungen. Womöglich hat Blass seinen Tweet deshalb wieder gelöscht.

Die originale Huawei Watch 2 und – laut Blass – Huawei Watch 2 (2018) besitzen einen Snapdragon Wear 2100, 768 MB RAM und 4 GB internen Speicher. Die Akkukapazität soll 420 mAh betragen. Die überarbeitete Watch 2 ist anscheinend nach IP 68 wasserfest, verfügt über diverse Features, wie Blutdruckmesser, Beschleunigungssensor und Schrittzähler und kommt mit WLAN n, LTE, GPS und Bluetooth 4.1.