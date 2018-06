Huawei Y5 ist ab sofort für 120 Euro erhältlich

Huawei Y5 (2018) in Schwarz

Die Vorstellung des Huawei Y5 (2018) erfolgte bereits Mitte April. Nun ist das Einsteiger-Smartphone offiziell in Deutschland erhältlich, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Ihr könnt es ab sofort in den Farben Blau und Schwarz kaufen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Huawei Y5 (2018) liegt bei 119 Euro. Dafür erhaltet ihr ein Einsteiger-Smartphone, auf dem bereits Android 8.1 Oreo in Verbindung mit Huaweis Benutzeroberfläche EMUI läuft. Das Display fällt mit einer Diagonale von 5,45 Zoll großzügig aus und weist das moderne 18:9-Format auf. Laut Hersteller könnt ihr darauf per Split-Screen zwei Apps gleichzeitig verwenden – zum Beispiel verschiedene Chat- oder E-Mail-Anwendungen. Die Auflösung des "FullView"-Displays liegt bei 1440 x 720 Pixeln.

Dual-SIM und micro-SD-Karte gleichzeitig nutzbar

Das Huawei Y5 (2018) bietet eine Besonderheit, die man selbst bei Premium-Geräten nur selten findet. Es verfügt über einen Slot, in dem drei Karten Platz haben: zwei SIM-Karten und eine microSD-Karte. Üblicherweise müssen sich Nutzer bei Dual-SIM-Smartphones zwischen einer zweiten SIM- und einer Speicherkarte entscheiden. Via microSD-Karte könnt ihr den 16 GB großen internen Speicher um bis zu 256 GB erweitern.

Für die Rechenleistung ist ein Chipsatz von MediaTek verantwortlich, dem 2 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Darüber hinaus sind eine 8-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontkamera mit an Bord. Für Selbstporträts steht euch außerdem ein spezieller Selfie-Blitz zur Verfügung, der laut Huawei "die Lichtverhältnisse im Gesicht des Fotografierenden automatisch erkennt und die Helligkeit des Blitzes intelligent anpasst."