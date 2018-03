Ibrahimovic zlatanisiert das Galaxy S9

Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus haben nun Unterstützung von Zlatan

Zlatan Ibrahimovic hält das Galaxy S9 offenbar für gottgleich: Der bekannte Fußballer hat sich nun mit Samsung zusammengetan, um Werbung für das neue Top-Smartphone zu machen. Na klar: Er werde ab sofort viele Produkte des südkoreanischen Herstellers nutzen.

Zlatan Ibrahimovic hat mit Samsung einen Sponsorenvertrag abgeschlossen, wie SamMobile berichtet. Der Top-Spieler von Manchester United werde demnach in den nordischen Regionen das Werbegesicht für das Galaxy S9 sein. Selbst soll Ibrahimovic schon seit langer Zeit ein Fan von Samsung sein. Eva Carrero, Corporate Marketing Director von Samsung, verspricht zudem: "Er wird unsere Produkte unterwegs und in seinem Zuhause nutzen." – das ist zwar löblich, doch für andere Kunden des Unternehmens bietet das leider keinen Vorteil.

Ein Abbild von Zlatan

Selbst beschreibt sich Ibrahimovic offenbar als Technik-Freak, der immer die neuesten Geräte haben muss. Diese Aussage stammt aus einem Video von seinem offiziellen Twitter-Account, das die Zusammenarbeit mit Samsung ankündigt. Wir haben es am Ende des Artikels mit dem Tweet für euch eingebunden. In dem Clip sehen wir auch, wie er ein Galaxy Note 8 bedient oder das Galaxy S9 mit dem AR-Emoji-Feature zlatanisiert.

Zwar heißt es, er sei schon seit langer Zeit ein Fan von Samsung, doch vor Kurzem habe Ibrahimovic noch das iPhone 7 verwendet – von dem er sich wohl nun für das Galaxy S9 verabschiedet hat. Vielleicht hat der Fußballer mit seiner Samsung-Zuneigung also leicht übertrieben. In den nordischen Regionen dürften in nächster Zeit zumindest einige zlatanisierte Promotion-Aktionen zu sehen sein, die mindestens dem einen oder anderen Fan des Spielers gefallen dürften.