Ist euch schon mal ein Smartphone kaputt gegangen? Die Reparatur eines Top-Handys ist oft ziemlich teuer. Das liegt aber auch daran, dass die Devices nicht sonderlich reparaturfreundlich konzipiert sind. Doch es gibt Ausnahmen.

Die Bastler des Portals iFixit nehmen regelmäßig technische Geräte aller Art auseinander und versuchen sie wieder zusammenzubauen. Dabei vergeben sie einen Score in Sachen Reparierbarkeit. Ob Smartphone, Notebook oder Kopfhörer – vor ihren Händen ist kein Gerät sicher.

Jetzt haben sie eine Bestenliste veröffentlicht. Das iFixit Ranking 2019 kürt die Devices, die am einfachsten zu reparieren sind. Teilweise könnt ihr sie sogar selbst auseinandernehmen und die betroffenen Teile tauschen. Und wer hat letztes Jahr besonders überzeugt?

Fairphone 3 an Spitze des iFixit Rankings

Mit zehn von zehn Punkten ist das Fairphone 3 unangefochten das am einfachsten zu reparierende Smartphone. Wir hatten das Handy, das auch aus fair gehandelten Rohstoffen besteht, in der Redaktion und können euch versichern: Ja, es geht tatsächlich so leicht.

Am schlechtesten kommt das Samsung Galaxy Fold weg. Nachdem das erste Foldable auf dem heisigen Markt einen absoluten Fehlstart hatte, zog Samsung die Schutzfolie komplett um das Display herum, was das Reparieren noch komplizierter machen dürfte. Schließt also bestenfalls eine Versicherung ab und lasst euch von einem Experten beraten, wenn euch das Fold kaputt gehen sollte.

Licht und Schatten bei Apple

Neben den Smartphones hat iFixit noch weitere Produkte bewertet. Auf dem zweiten Platz des Rankings befinden sich das Mac Pro 2019 (neun von zehn Punkte) – ungewöhnlich für ein Apple-Produkt.

Der Hersteller landet nämlich zeitgleich mit einem anderen Device ganz am Ende der Liste: Die AirPods Pro haben einen Score von unrühmlichen null Punkten gelandet. Warum das? Nun, laut iFixit sei es unmöglich, die Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling nach dem auseinanderbauen wieder zusammenzusetzen.

Hervorzuheben sei außerdem der Microsoft Surface Laptop 3: Zwar sei dieser mit fünf von zehn Punkten nicht gerade ein Primus ein der Kategorie Reparierbarkeit. Allerdings hatte das erste Modell der Surface-Reihe einen Score von null Punkten. iFixit wolle Microsofts Bemühungen honorieren.