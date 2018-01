Ihr könnt Snapchat-Stories jetzt per Messenger mit Freunden teilen

Ab sofort könnt ihr eure Snapchat-Stories ganz einfach mit Freunden teilen, die die App nicht auf ihrem Smartphone installiert haben.

Wenn die Nutzer nicht zu Snapchat kommen, kommt Snapchat eben zu den Nutzern. So oder so ähnliche könnte man eine neue Funktion in der Social-Media-App beschreiben. Die erlaubt es euch nämlich, Stories aus Snapchat auch mit Freunden zu teilen, die die App gar nicht installiert haben.

Snapchat für Snapchat Player ein

Dazu haltet ihr einfach die Story gedrückt, die ihr gern an andere verschicken wollt, tippt dann auf "Story teilen" und wählt einen Messenger oder die E-Mail-App eurer Wahl aus. Der Empfänger bekommt dann einen Link geschickt, über den er die Inhalte auf der Snapchat-Webseite über den sogenannten Snapchat-Player ansehen kann.

Einen Haken gibt es aber: Laut Pressemitteilung funktioniert das Feature nur mit den Formaten, die Snapchat selbst unter anderem unter dem Reiter "Discover" anbietet. Dazu zählen Geschichten von Prominenten wie dem Fußballprofi Mario Götze, die von Snapchat selbst zusammengestallten Clips "Unsere Storys" und die sogenannten Search Stories, also die Ergebnisse von Suchen in der App. Eigene Stories könnt ihr über diesen Weg nicht mit anderen teilen.

Die neue Teilen-Funktion steht ab sofort jedem Snapchat-Nutzer zur Verfügung, der die aktuelle Version mit dem neuen Design nutzt. Wer noch keinen Zugriff auf das neue Design hat, muss sich noch für ein paar Wochen gedulden.