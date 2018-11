Ikea: Smarte Jalousien sollen unter 100 Euro kosten

Das Ikea-Sortiment beinhaltet bereits einige Produkte für das Smart Home, unter anderem Lampen und Steckdosen. Bald erweitert der Einrichtungsriese sein Angebot um intelligente Jalousien. Deren Preis ist nun vorab im Netz durchgesickert.

Die Innenjalousien erscheinen offenbar in zwei unterschiedlichen Versionen und mehreren Größen. Der Preis für die "Smart Blinds" soll bei 99,95 Euro beginnen, berichtet die schwedische Webseite Teknikveckan. Größere Ausführungen der Serie namens Kadrilj kosten angeblich bis zu 139 Euro. Insgesamt scheint es fünf verschiedene Größen zu geben.

Mit Siri, Alexa und Google Assistant steuern

Bei Fyrtur handelt es sich dagegen offenbar um Verdunkelungsjalousien, die gar kein Licht hereinlassen sollen und eine entsprechend "teurere Option" darstellen. Einen Preis nennt die Seite allerdings noch nicht. Der Marktstart ist für Februar 2019 geplant, wie Ikea Schweden dem Portal bereits im September via E-Mail bestätigt haben soll. Die Markteinführung ist weltweit geplant.

Kadrilj und Fyrtur werden zur Smart-Home-Serie Tradfri gehören und entsprechend mit der Tradfri-App, aber auch mit den Sprachassistenten von Apple, Google und Amazon kompatibel sein, heißt es weiter. Die Jalousien steuert ihr also wohl entweder per Fernbedienung, per App oder via Sprachbefehl mit Siri, Alexa und Google Assistant.

Ikea erweitert bald also sein Smart-Home-Sortiment. Bisher gelten die intelligenten Lampen als das Aushängeschild von Tradfri. Diese konkurrieren mit namhafter Konkurrenz, wie der Vergleich mit Philips Hue zeigt. Die smarten WLAN-Lautsprecher Symfonisk entstehen zudem in Zusammenarbeit mit Sonos.