IKEA soll smarte Jalousien mit HomeKit-Unterstützung entwickeln

Smart Home ist die Zukunft und IKEA arbeitet offenbar fleißig daran, in diesem Segment gut aufgestellt zu sein. Der Einrichtungsgigant plant angeblich eine intelligente Rolladensteuerung sowie einen Ein-/Aus-Schalter.

Die beiden Produkte sollen Teil von IKEAs Smart Home Marke Tradfri werden und sind bereits bei der US-Zulassungsbehörde Federal Communications Commission gelistet. Einen entsprechenden Eintrag haben Reddit-Nutzer entdeckt. Bilder aus der Datenbank findet ihr in einem Tweet unter dieser News.

Smart Home: IKEA stellt sich breiter auf

Inhaltlich geht aus dem Dokument anscheinend hervor, dass IKEA an einer Art Schalter-Fernbedienung und einer Steuerung für Jalousien arbeitet. Weitere interessante Details gibt es leider nicht. Da die Produkte aber eindeutig Tradfri zugeordnet werden, ist davon auszugehen, dass ihr in euren eigenen vier Wänden die Rolladen bald zum Beispiel in HomeKit einbinden könnt.

Künftig würdet ihr eure Jalousien also per Sprache steuern können. Dies ist bislang unter anderem mit den smarten Lampen von IKEA möglich. Diese könnt ihr unter anderem über an Alexa, Siri oder den Google Assistant gerichtete Sprachbefehle bedienen. Neben verschiedenen Lichtstimmungen könnt ihr auch Farbspiele einstellen.

Bereits im Oktober wird erwartet, dass IKEA die Marke Tradfri um intelligente Steckdosen erweitert, wie Caschys Blog im August berichtete. Hierzulande müssen wir allerdings wohl noch bis April 2019 warten, bis die Modelle verfügbar sein sollen.