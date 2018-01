Im Google Play Store gibt es bald auch Hörbücher

Im Google Play Store Hörbücher kaufen: Die Hinweise mehren sich, dass ihr bald in Googles virtuellem Laden neben Apps, Filmen und Musik auch Hörbücher erwerben könnt. So berichten mehrere Nutzer davon, dass sie entsprechende Anzeichen bemerkt haben.

So sollen viele Nutzer im Google Play Store bereits Banner angezeigt bekommen, die auf Hörbücher hinweisen, berichtet 9to5Google. "Audiobooks now on Google Play", steht zum Beispiel auf einem der Banner, von dem ein Nutzer einen Screenshot angefertigt hat. Frei übersetzt heißt das: "Hörbücher ab sofort auf Google Play". Daneben ist ein Bücherstapel zu sehen, auf dem ein Kopfhörer thront. Die beschriebenen Hinweise sollen sowohl in der App als auch in der Web-Version des Play Store auftauchen.

Rabatt zum Start

Auf einem der Banner wird direkt auf eine Aktion zum Launch des Angebots hingewiesen: Offenbar erhaltet ihr 50 Prozent Nachlass auf den Preis des ersten Hörbuchs, das ihr im Google Play Store erwerbt. Allerdings führen die Banner noch ins Leere: Wer darauf klickt oder tippt, erhält offenbar derzeit eine Fehlermeldung (404).

Ab wann genau Google das Angebot in seinem Store für Anwendungen und Co. zur Verfügung stellen will, ist aktuell noch unklar. Die Banner deuten aber darauf hin, dass der Launch des Angebots schon in naher Zukunft starten könnte. Spannend wird auch die Antwort auf die Frage, ob Google die Hörbücher unter der Kategorie "Bücher" anbietet – oder ob es dann eine neue Kategorie im Google Play Store für "Audiobooks" gibt.