IMDB hat gewählt: Das sind die besten Filme und Serien aus 2017

IMDB gilt als die Anlaufstelle, um zu erfahren, ob sich das Anschauen eines Films oder einer Serie überhaupt lohnt. Die unter den Nutzern beliebtesten Produktionen des ausklingenden Jahres hat die Webseite nun in mehreren Top-10-Listen veröffentlicht.

Anhand der Seitenaufrufe der monatlich im Schnitt 250 Millionen Nutzer hat IMDB die zehn Top-Filme und -Serien des Jahres 2017 bestimmt. Den ersten Platz unter den Filmen belegt die Neuauflage von "Es" mit Bill Skarsgård als Grusel-Clown. Bei den Serien schaffte es – wie erwartet – "Game of Thrones" an die Spitze.

"Star Wars: Die letzten Jedi" fehlt

Abgesehen von dem bösen Clown Pennywise ("Es") dominieren vor allem Superhelden die IMDB-Top-Ten der besten Kinofilme. Bei jedem zweiten handelt es sich um eine Comic-Verfilmung. Neben "Wonder Woman" auf Platz 2 zählen auch "Logan" (Platz 4), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (Platz 5), "Justice League" (Platz 6) und "Thor: Tag der Entscheidung" (Platz 9) zu den zehn beliebtesten Filmen auf IMDB. Außerdem hoch in der Gunst der Nutzer standen 2017 "Die Schöne und das Biest" (Platz 2), "Split" (Platz 7), "Alien: Covenant" (Platz 8) und "Blade Runner: 2049" (Platz 10). Dass "Star Wars: Die letzten Jedi" nicht in der Liste auftaucht, liegt womöglich am späten Kinostart im Dezember.

Auf Platz 2 hinter dem Serien-Spitzenreiter "Game of Thrones" folgt "Tote Mädchen lügen nicht". Platz 3 belegt das nicht totzukriegende "The Walking Dead", gefolgt von "Ricky and Morty". Überraschenderweise nur auf den fünften Platz hat es "Stranger Things" geschafft – ähnlich wie bei "Star Wars" dürfte der Grund dafür die relativ späte Premiere der aktuellen Staffel sein. Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen "Vikings", "American Gods", "American Horror Story", "The Defenders" und "Taboo".