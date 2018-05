In diesem Bereich ist das Galaxy S9 dem iPhone X haushoch überlegen

Das Samsung Galaxy S9 ist dem iPhone X von Apple mehr als nur eine Nasenlänge voraus – zumindest was die Download-Geschwindigkeit angeht. Die S9-Serie bietet in diesem Bereich die schnellsten Smartphones.

Sind Smartphones in derselben Gegend, im selben (mobilen) Netzwerk eingewählt, laden sie Inhalte nicht unbedingt mit nahezu gleicher Geschwindigkeit herunter – das ist kein Geheimnis. Dennoch überrascht es, wie groß offenbar der Unterschied zwischen konkurrierenden High-End-Smartphones zum Teil ist. Die Download-Geschwindigkeiten vom Galaxy S9 und S9 Plus sind zum Beispiel um 37 Prozent höher als beim iPhone X. Das geht aus einer Ookla-Studie hervor, dem Unternehmen hinter der Webseite Speedtest.net.

iPhone X nur knapp schneller als S7

Apples Top-Gerät ist damit nur marginal schneller als das Samsung Galaxy S7, das im Vergleich zur S9-Serie um 38 Prozent langsamer ist. Im Vergleich zu dem Google Pixel 2 sind die aktuellen Galaxy-Geräte ebenfalls flotter (17 Prozent). In dem Galaxy S9 ist ein LTE-Modul Cat. 18 integriert, das in der Theorie auf eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1,2 GBit/s kommen kann.

Das Galaxy S9 und S9 Plus sind nicht nur flotter im Download, sie haben auch mehr Ausdauer als das iPhone X: In Sachen Akkulaufzeit kann Apple ebenfalls nicht mithalten, wie ein weiterer Test zeigt. Dies wird unter anderem mit den etwas schwächeren Chipsätzen begründet, auf die Samsung setzt. Diese haben in der Folge einen niedrigen Stromverbrauch. Mehr zu den Geräten erfahrt ihr in unseren Test zu dem Galaxy S9 und dem Review zu dem iPhone X.