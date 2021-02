In eigener Sache: Wir bauen CURVED um...

Über die letzten sechs Jahre hat sich beim CURVED-Magazin viel geändert. Eine Sache blieb jedoch weitgehend identisch. Die Optik unserer Seite. Genau die bekommt nun eine Generalüberholung. Aber keine Bange: CURVED bleibt CURVED.

Ihr sucht gerade neue Artikel auf CURVED? Zumindest für ein paar Tage wird es die nicht geben. Denn die Redaktion gönnt sich gerade eine Pause und lässt die Techniker ran. Mit Hochdruck werkeln wir im Hintergrund gerade an einem Umzug und wollen euch in der kommenden Woche unser neues Design präsentieren. Ab dann gibt's auch wieder News und weitere Artikel aus der Technik-Welt.

Was euch erwartet...

Kurz gesagt, gibt es viele Gründe für das Design-Upgrade. Ihr müsst euch vorstellen: verschiedene Programmierer haben unser Magazin über viele Jahre weiterentwickelt. Das ist gut so, doch mittlerweile sieht das System, auf dem CURVED aufgebaut ist, verständlicherweise so aus:

Mit dem neuen Design haben wir auch einen frischen technischen Start. Und einige neue Funktionen, mit denen wir unsere Artikel noch besser und schöner für euch gestalten können. Ihr werdet es sicherlich mögen.

Wer uns häufig besucht, hat es übrigens schon bemerkt: Nicht nur das Magazin bekommt ein Upgrade. Auch unser Shop hat nach Jahren bereits eine Frischzellenkur erhalten. Sowohl in Sachen Design als auch personell haben wir hier stark aufgestockt und umgebaut, um euch einen noch besseren Service zu liefern.

So oder so: Die Optik, die CURVED ausmacht, bleibt euch weiterhin erhalten. Was alles im Detail neu sein wird, verrate ich an dieser Stelle aber noch nicht. Wo bleibt denn sonst die Überraschung? Wir sehen uns am 23. Februar wieder. Seid gespannt.