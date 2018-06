Instagram: Ab sofort könnt ihr in Stories shoppen

Instagram ermöglicht Shopping innerhalb von Stories: Die Facebook-Tochter hat ihren Lieblings-Bereich um ein neues Feature erweitert. Ab sofort könnt ihr dort Einkäufe direkt erledigen.

Bislang ist die Shopping-Funktion nur über den normalen Feed verfügbar – nun kommt das Feature also auch in die Stories, wie The Verge berichtet. Künftig solltet ihr Sticker mit einem Einkaufskorb-Icon in den Stories auftauchen sehen. Tippt ihr auf diesen Sticker, werden euch mehr Informationen zu dem entsprechenden Produkt angezeigt.

Anbieter freuen sich

Dem Unternehmen zufolge gucken Nutzer in dem sozialen Netzwerk häufig Stories von Marken an: Bereits ein Drittel der meistgesehenen Stories stammen der Pressemitteilung zufolge von Marken. Adidas, Louis Vuitton und Aritzia gehören zu den ersten internationalen Brands, bei denen ihr die "Kaufen"-Sticker in den Stories finden werdet. In Deutschland gehören auch Hugo Boss sowie Kapten & Son zu den Partnern der ersten Stunde. Im Laufe der Zeit sollen weitere Marken-Kanäle ergänzt werden – vermutlich auch abhängig davon, wie gut die Shopping-Option bei den zahlreichen Nutzern ankommt.

Ende März 2018 hat Instagram in Deutschland Shopping innerhalb des Netzwerks eingeführt. Vor allem die intuitive Funktionsweise des Features wird von den Anbietern gelobt. Doch nicht nur Dinge wie Trainingsanzüge oder Taschen sollt ihr dort erwerben – offenbar soll es bald auch die Möglichkeit geben, Tickets für Veranstaltungen wie Filme und Konzerte zu kaufen oder einen Tisch im Restaurant zu reservieren.