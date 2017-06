Instagram arbeitet an neuer "Favoriten"-Liste für mehr Privatsphäre

Öffentlich oder privat – mehr Einstellungen bietet Instagram für das Teilen von Medien bislang nicht. Das könnte sich bald ändern: Das soziale Netzwerk arbeite an einer Favoriten-Funktion für die Freundesliste, mit der sich Inhalte gezielt mit ausgewählten Personen teilen lassen, wie The Verge berichtet. Erste Nutzer sollen das Update bereits zu Testzwecken erhalten haben.

Das neue Feature ist demnach schon seit über einem Jahr in Arbeit und werde aktuell in begrenztem Rahmen getestet. Die neue Favoriten-Liste ist das, wonach es klingt: Ihr dürft enge Freunde als "Favoriten" markieren, um bestimmte Posts auf Wunsch nur mit einem ausgewählten Personenkreis zu teilen. Die Liste lässt sich jederzeit bearbeiten – entfernt Ihr jemanden aus den Favoriten, verfällt auch der Zugriff auf die so freigegebenen Fotos und Videos.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Beste Freunde, so viel Ihr wollt

Ob ein Freund als Favorit markiert ist, erfährt dieser nur, wenn Ihr ihm explizit eine Mitteilung zukommen lasst. Instagram selbst versendet keine Hinweise. Wie viele Personen Ihr als Favoriten ernennt, bleibt Euch überlassen, eine Mengenbeschränkung gibt es nicht.

Die Macher schätzen jedoch, dass jeder Nutzer im Schnitt zehn bis 30 Personen in den engeren Freundeskreis bei Instagram aufnehmen wird. Einen genauen Termin für ein weltweites Update gibt es bislang nicht. Geplant sei aber, die neue Privatsphäre-Einstellung "in den kommenden Monaten" immer mehr Nutzern zur Verfügung zu stellen.