Instagram: Audio- und Videoanrufe sollen bald kommen

Das Duell zwischen Instagram und Snapchat geht in die nächste Runde: Offenbar wird Facebooks Foto-Dienst bald weitere Features des populären Instant Messengers kopieren: In Zukunft könnt ihr auch via Instagram Audio- und Videoanrufe tätigen, berichtet TechCrunch.

Hinweise darauf habe die Webseite in den Android-APKs von Instagram und von der Instagram-Direct-App entdeckt. Diese enthielten Dateien und Icons, die auf Audio- und Videoanrufe hindeuteten. Zum Verständnis: APKs sind Datei-Pakete, mit denen ihr Apps unabhängig vom Play Store auf eurem Android-Smartphone installieren könnt.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Kein Kommentar von Instagram

Es ist nicht das erste Mal, das ein Gerücht Videoanrufe für Instagram vorhersagt: Ende Januar 2018 sagte WABetaInfo dieses Feature ebenfalls voraus – sowohl für die Android- als auch die iOS-Version von Instagram. Das Unternehmen kommentierte die Spekulationen damals nicht und gibt auch dieses Mal keine Auskünfte. Auf Anfrage von TechCrunch sagte ein Sprecher lediglich: "Es tut mir leid, wir können dazu nichts sagen."

Aber auch ohne offizielle Bestätigung ist wohl sicher, dass Instagram bald Audio- und Videoanrufe unterstützen wird. Damit würde Facebook die Messenging-Funktionen von Instagram deutlich verbessern – einer der wenigen Bereiche, in denen Snapchat bisher noch einen Vorsprung hat.

Erst vor Kurzem hat ein Update Direktnachrichten in Instagram verbessert: Nutzer haben inzwischen mehr Kontrolle darüber, wie lange ihre privaten Mitteilungen vom Empfänger abrufbar bleiben: ein einziges Mal, eine begrenzte Zeit lang oder für immer. Snapchat bietet euch diese Einstellungsmöglichkeiten hingegen (noch) nicht.