Instagram: Bald könntet ihr in Stories Fragen stellen

Die Instagram-Entwickler sind weiter fleißig: Die App erhält aktuell ein neues Feature nach dem anderen und es scheint, als hätte die Facebook-Tochter noch mehr in der Pipeline. Anscheinend testen die Entwickler aktuell eine "Stell eine Frage"-Funktion.

In den Instagram Stories lassen sich nun Fragen stellen, die Freunde über einen Tab direkt beantworten können, meldet ein Nutzer auf Android Police. Das Feature scheint sich noch in einer Testphase zu befinden und steht derzeit nicht allen Anwendern zur Verfügung. Leider teilt der Tester keine weiteren Details zu dem Feature. Ob und wann die Neuerung an alle Nutzer ausrollt, ist ebenso wenig bekannt.

Musik und Emoji-Slider

Zuletzt integrierten die Entwickler bereits die Emoji Slider, mit denen ihr Blitzumfragen startet, die eure Freunde über einen Schieberegler beantworten. Eure Stories könnt ihr außerdem mit Musik ausstatten. Das Feature ist zunächst allerdings nur für iOS verfügbar. Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden.

Zudem stellte Instagram vor Kurzem die eigene Videoplattform IGTV vor, auf der ihr Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten anschauen könnt. Bislang erlaubte Instagram nur 15 Sekunden lange Clips in den Stories oder bis zu eine Minute lange Aufnahmen im Feed. Die App ermöglicht neuerdings außerdem Videoanrufe. Darüber hinaus testet Instagram gerade eine Lite-Version seiner App. Diese ist für Smartphones mit wenig Arbeitsspeicher gedacht.