Instagram bestätigt: Live-Videos sind in Arbeit

Instagram konnte mit seinem aktuellen Funktionsumfang schon etliche Nutzer überzeugen, doch arbeiten die Entwickler stets an zusätzlichen Features. Nachdem gerade erst ein Update mit Neuerungen online gegangen ist, verriet Instagram-CEO Kevin Systrom nun in einem Interview mit der Financial Times, was als Nächstes kommen wird.

Live-Videos seien Systrom zufolge sehr interessant für Instagram. Laut des CEOs würden sie die Fähigkeit des Dienstes, Menschen näher zusammenzubringen, noch weiter verstärken. Wann Nutzer der Anwendung allerdings wirklich die Möglichkeit haben werden, live das Kamerabild ihres Smartphones als Video auf Instagram zu streamen, verriet Systrom noch nicht.

Facebook liebt Live-Streaming

Da Instagram zu Facebook gehört, liegt die Erweiterung um dieses Feature nicht fern. Die Haupt-App des sozialen Netzwerks ermöglichte Live-Video-Streaming schon im vergangenen Jahr. Anfang 2016 machte Facebook das Feature dann in Deutschland zunächst iOS-exklusiv und später auf allen Plattformen verfügbar. Die Technologie ist damit praktisch schon verfügbar und muss lediglich noch in Instagram eingebaut werden.

Einen Test des Live-Streamings innerhalb von Instagram sollen die Entwickler sogar schon im Oktober in Russland durchgeführt haben. Ein passender Button zum Starten einer Live-Session soll mit aktiviertem Kamera-Modus eingeblendet worden sein. Eine "Live"-Markierung an den Profilbildern in der Stories-Übersicht machte kenntlich, welcher Instagram-Nutzer aktuell eine Live-Übertragung streamt.