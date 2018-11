Instagram bietet neues Feature für Menschen mit Sehschwäche

Instagram hat ein neues Feature eingeführt, das es sehbehinderten Menschen erleichtern soll, die Plattform zu nutzen. Menschen mit Sehschwäche können sich in Zukunft vorlesen lassen, was auf einem Bild zu sehen ist.

Dafür sorgt der neue sogenannte "automatische Alternativtext": Dieser ermöglicht es Nutzern eines Screenreaders zu hören, was auf einem Foto zu sehen ist. Das funktioniert automatisiert über eine Technologie, die Objekte auf Bildern erkennen kann. Auf dieser Basis generiert Instagram automatisch eine Beschreibung, die der Screenreader dann vorliest.

Ihr könnt mithelfen

Damit das Ganze so zuverlässig wie möglich funktioniert, benötigt Instagram aber die Hilfe der Nutzer: Wenn ihr dazu beitragen wollt, dass Sehbehinderte genau hören können, was die Bilder in dem sozialen Netzwerk zeigen, könnt ihr beim Upload selbst einen alternativen Text eingeben, der den Inhalt eures Fotos beschreibt. Das dafür vorgesehene Textfeld findet ihr bei der Erstellung eines neuen Beitrags in den erweiterten Einstellungen.

In dem Untermenü habt ihr dann unter "Zugänglichkeit | Alternativen Text eingeben" die Möglichkeit, eure Beschreibung einzutragen. Diese können Nutzer mit Sehbehinderung dann über ihren Screenreader hören – anstelle des automatisch generierten Alternativtextes.

Das Hinzufügen einer Beschreibung ist auch bei bereits hochgeladenen Bildern noch möglich. Dazu müsst ihr diese aufrufen und dann auf den Drei-Punkte-Button tippen. In dem daraufhin erscheinenden Menü findet ihr die Option "Alternativtext hinzufügen". Laut Instagram ist der (automatische) Alternativtext nur ein erster Schritt, um die Plattform zugänglicher zu machen. Mitte November 2018 kündigte Instagram außerdem erweiterte Shopping-Features an.