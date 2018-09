Instagram entwickelt eine eigenständige Shopping-App

Instagram hat bereits eine Shopping-Funktion eingeführt. Doch nun soll das Feature noch mehr Aufmerksamkeit erhalten: Offenbar arbeiten die Entwickler an einer App, die speziell für Einkäufe gedacht ist. Ein zweites Amazon ist aber anscheinend nicht in Arbeit.

Die neue App soll den Namen "IG Shopping" erhalten, berichtet The Verge unter Berufung auf anonyme Quellen. "IG" ist hierbei wohl die Kurzform von "Instagram". Mit der Anwendung sollt ihr wie in anderen Shops nach Produkten stöbern können. Aber es gibt offenbar eine Besonderheit: Ihr könnt anscheinend nach Waren von Händlern suchen, denen ihr folgt. Das dürfte gerade dann praktisch sein, wenn ihr bestimmte Marken bevorzugt – und dementsprechend vor allem deren Produkte im Blick behalten möchtet.

Noch gibt es kein Erscheinungsdatum

Noch sei aber unklar, wann die App verfügbar sein soll – oder ob sie überhaupt erscheint. Es ist wohl möglich, dass Instagram die Entwicklung komplett einstellt. Demnach könnte sich die Anwendung noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Aktuell soll das Unternehmen aber der Meinung sein, dass eine eigene Shopping-App ein großer und wichtiger Schritt für die Bemühung ist, Produkte über die eigene Social-Media-Plattform zu vertreiben.

In Instagram habt ihr bereits mehrere Möglichkeiten, um Produkte zu entdecken. So könnt ihr etwa in eurem Feed Waren sehen. Auch in Stories findet ihr Produktverlinkungen: Wenn ihr bei einem Foto auf den Einkaufskorb tippt, könnt ihr euch Hosen, Schuhe, Accessoires und Co. genauer ansehen. Das Feature wird bereits von mehreren großen Marken genutzt.