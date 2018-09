Instagram erlaubt euch bald das Markieren von Freunden in Videos

Instagram testet mal wieder ein neues Feature: In Zukunft soll es Nutzern möglich sein, ihre Freunde in Videos zu "taggen", also zu markieren. Dies funktioniert ähnlich wie die Markierung in Fotos.

Allerdings gibt es kleine Unterschiede: In Bildern vertaggte Nutzer könnt ihr euch über ein kleines Icon in der linken unteren Ecke anschauen. Instagram blendet die Nutzernamen der Markierten dann über dem Bild ein. Bei Videos befindet sich das Icon zwar an der gleichen Stelle. Doch wenn ihr darauf tippt, landet ihr auf der separaten Seite "Personen in diesem Video", welche die markierten Nutzer auflistet.

Test läuft bereits

Einigen Nutzern steht die Markierungsmöglichkeit in Videos bereits zur Verfügung. Auf Anfrage von TechCrunch wollte sich Instagram nicht detailliert zu einem möglichen flächendeckenden Rollout äußern. Allerdings bestätigte das Unternehmen, dass es das Feature derzeit teste und es "eine kleine Prozentzahl" der Community bereits nutzen könne.

Personen-Markierungen in Fotos hat Instagram bereits 2013 eingeführt. Inzwischen lassen sich auch Freunde in Stories oder Produkte in Bildern vertaggen, wobei Letzteres in erster Linie für Unternehmen gedacht ist. Eine Markierungsmöglichkeit in Videos fehlt dagegen bislang, weshalb viele Nutzer ihre Freunde stattdessen in den Kommentaren darunter markieren.

Diesen Workaround empfiehlt Instagram selbst auch aktuell noch in seinem Support-Bereich. Offenbar will der Dienst euch aber in Zukunft eine bessere Möglichkeit bieten, da Videos für ihn eine immer größere Rolle spielen. Erst im Juni 2018 stellte das Unternehmen etwa die in Instagram integrierte Video-Plattform IGTV vor.