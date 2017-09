Instagram führt Stories in die Web-App ein und zeigt wetterbasierte Filter

Bald seht Ihr Instagram Stories auch auf der mobilen Homepage des sozialen Netzwerks. Das gibt das Unternehmen per Blogpost bekannt. Die App wiederum führt neue Gesichtsfilter ein, mit denen Ihr Euch passend zum Wetter inszenieren könnt.

Seit August 2016 sind Stories nun in die Instagram-App integriert, nun kommt das Feature auch zur Web-Version: Wie in der App tauchen die Stories ganz oben im Feed auf und lassen sich ebenso mit einem Fingertipp öffnen. Über einen Pfeilbutton nach rechts oder links navigiert Ihr vor und zurück. Eigene Stories posten könnt Ihr auf diese Weise noch nicht, eine entsprechende Funktion ist aber bereits in Arbeit und soll "in einigen Monaten" verfügbar sein. Die Story-Funktion selbst soll in wenigen Wochen kommen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Regen, Sturm und Sonnenschein

In der App stellen Euch die Macher von Instagram neue Gesichtsfilter zur Verfügung, und zwar sowohl für iOS als auch für Android. Je nach Gemütslage verziert Ihr Euer Selfie mit einer traurigen Regenwolke, einem wütenden Sturm oder zwei unterschiedlichen Sonnen – eine entspannt, eine fröhlich. Die passenden Werkzeuge also, um Euren Freunden zu demonstrieren, wie Ihr Euch fühlt.

Die Regenwolke wäre wohl bei so manchen Stories von prominenten Nutzern zum Einsatz gekommen, hätte es sie schon gegeben: Kürzlich verkündete Instagram nämlich, dass Angreifer einen Bug ausgenutzt haben, um sich Zugang zu den Konten prominenter Mitglieder zu verschaffen. Passwörter sollen dabei nicht gestohlen worden sein. Wie viele Nutzer genau betroffen sind, ist unbekannt.