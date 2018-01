Instagram: Gerüchte um Videochat-Funktion

Vielleicht könnt ihr euch bald mit Instagram-Nutzern via Video-Call verbinden

Mit anderen Nutzern per Videochat in Kontakt treten: Instagram soll aktuell die Möglichkeit erwägen, dieses Feature mit einem künftigen Update einzuführen. Dadurch könntet ihr innerhalb der App noch aktiver kommunizieren als bislang.

Das Video-Chat-Feature soll laut WABetaInfo nur zur Verfügung stehen, wenn ihr bereits mit einer Person chattet. Sobald ein Nutzer eure Einladung zum Chat akzeptiert, zeigt euch Instagram auch die Option für einen Videoanruf an. Ansonsten soll das Icon für die Funktion gar nicht zu sehen sein. Tippt ihr darauf, startet der Videochat, so wie ihr es vermutlich aus anderen Apps kennt.

Unsere Empfehlung o2 Free M

Update soll noch 2018 kommen

Außer dem Icon sollen sich in der Benutzeroberfläche der Instagram-App keine weiteren Hinweise auf Videochats finden lassen. Laut WABetaInfo befinde sich die Funktion in Entwicklung und sollte in den kommenden Monaten erscheinen – sowohl für die iOS- als auch für die Android-Version der populären Anwendung.

Instagram selbst wollte sich bislang nicht offiziell zu dem Videochat-Feature äußern, wie TechCrunch berichtet. Das Unternehmen habe lediglich gesagt, dass es Gerüchte und Spekulationen nicht kommentiere. Das Gleiche sagten die Herausgeber der Social-Media-App auch kürzlich zu dem GIF-Feature für Stories – das dann knapp eine Woche später tatsächlich eingeführt wurde. Eine weitere Neuerung, die möglicherweise schon bald Einzug in die App hält: Künftig könntet Ihr eure Stories direkt über WhatsApp teilen.