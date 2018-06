Instagram: Ihr könnt jetzt Stories von anderen teilen

Die Entwickler erweitern ihre Foto-Plattform um eine neue Funktion: Instagram Stories bekommt ein Teilen-Feature für Erwähnungen. Werdet ihr von einem Freund in einer Story erwähnt, könnt ihr dessen Foto oder Video ganz einfach in eurer eigenen Story teilen.

Wer zum Beispiel den Abend mit Freunden ausklingen lässt und am Grill gerade die Würstchen wendet oder im Park Fußball spielt, hat natürlich keine Zeit, um sein Smartphone aus der Tasche zu holen – obwohl es durchaus schön wäre, die tollen Momente festzuhalten und zu teilen. Da aber immer irgendeiner aus der Gruppe ein Foto macht, es vielleicht auf Instagram teilt und euch dann freundlicherweise auch erwähnt, könnt ihr das Bild nun in eure Story integrieren.

So teilt ihr Stories von euren Freunden

Werdet ihr von einem Freund in einer Story erwähnt, erhaltet ihr in eurem Direktnachrichten-Thread eine Information. An dieser Stelle blendet euch die App nun die Option ein, das Foto oder Video auch zum Teil eurer Story zu machen. Wie bei anderen Features gewohnt, gibt euch Instagram noch die Gelegenheit, den Inhalt zu bearbeiten: Ihr skaliert, rotiert und positioniert das Foto nach Belieben, fügt Texte hinzu und veredelt es mit Stickern. Der Benutzername eures Freundes taucht ebenfalls mit auf.

Das Feature steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr einen öffentlichen und keinen privaten Account habt, so Instagram. Das Feature ist Teil des Updates auf Version 48 und für iOS und Android verfügbar. Zuletzt fügten die Entwickler der App bereits eine ähnliche Funktion zu, mit der ihr Posts von anderen in eure Stories einbindet.