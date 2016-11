Instagram-König Toni Kroos: erster Deutscher mit 10 Millionen Followern

Bislang durften nur Besitzer von Settop-Boxen Netflix in 4K streamen. Das soll bald auch auf PCs gehen – aber nur mit Windows 10 und Edge-Browser.

