Instagram lässt Euch bald komplette Fotoalben posten

Instagram bekommt eine neue Funktion: Ihr könnt bald bis zu zehn Bilder zu einem Album zusammenfassen und auf einmal posten.

Es ist fast schon eine Revolution bei Instagram: Bis jetzt waren Nutzer nur dazu in der Lage, ein Foto gleichzeitig aufzunehmen oder auszuwählen, es zu bearbeiten und dann auf Instagram zu posten. Ausnahmen bildeten lediglich Apps wie Instagram Layout, mit denen Ihr Collagen aus mehreren Bildern erstellen konntet. Bald soll es aber auch die Option geben, ganze Fotoalben über die App zu teilen. Laut DroidLife findet sich in der aktuellen Beta-Version für Android ein Hinweis auf das Feature.

Bis zu zehn Fotos bearbeiten und auf Instagram teilen

Demnach können Nutzer in Kürze bis zu zehn Bilder oder Videos gleichzeitig auswählen, in dem sie in der Galerie lange auf ein Foto drücken. Die Schnappschüsse könnt Ihr dann einzeln mit Filtern versehen, bearbeiten und anschließend posten. Eure Follower bekommen die Fotos dann als Album angezeigt. Sie können sich durch die einzelnen Einträge wischen und jedes Bild einzeln liken oder kommentieren.

In der Beta-Version ist es laut DroidLife allerdings noch nicht möglich, Alben in der Timeline zu teilen. Wann genau Instagram das Feature für alle Nutzer freischaltet, ist noch nicht bekannt.