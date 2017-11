Instagrams Regram-Button: Können wir Bilder von Freunden bald teilen?

Ein Bild bei Instagram "regramen" wie bei Twitter – das könnte bald möglich sein. Offenbar testet die Facebook-Tochter derzeit ein Feature, mit dem ihr Inhalte von anderen einfach auf eurer Seite teilen könnt.

Dafür soll es künftig innerhalb des sozialen Netzwerks einen speziellen Button geben, wie The Next Web berichtet. Dieser befindet sich offenbar neben dem Absenden-Button mit Papierflieger-Symbol und zeigt zwei Pfeile in Kreisform, ähnlich dem "Erneut Ansehen"-Button von YouTube. Bislang sind Nutzer zum Teilen von Bildern von Freunden darauf angewiesen, diese herunterzuladen und auf der eigenen Seite hochzuladen; oder sie benutzen Apps von Drittanbietern wie zum Beispiel "Regram" für Android.

In diesem Artikel o2 Free M

GIF-Suche und beste Freunde

Zu den weiteren Neuerungen, die Instagram derzeit teste, gehört außerdem eine GIF-Suche für Stories und reguläre Posts. Dazu könnte das soziale Netzwerk Giphy in seine App integrieren. Zusätzlich könnte es künftig möglich sein, bestimmte Stories in einem persönlichen Archiv zu speichern. Darüber hinaus soll es möglich werden, Kontakte in eine geschlossene Liste mit den besten Freunden aufzunehmen. Dort könntet Ihr dann Bilder veröffentlichen, die nicht für alle Augen bestimtm sind.

Gerade erst hat Instagram mit dem Remix-Feature eine Funktion eingeführt, die wieder einmal Snapchat kopiert. So könnt ihr ab sofort Bilder von Freunden mit einer Foto-Antwort und Stickern versehen und zurückschicken. Ob und wann das Update mit dem "Regram"-Feature erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.