Instagram sagt euch nun, wenn ihr alle neuen Bilder gesehen habt

Im Mai 2018 berichteten wir darüber, dass Instagram ein Feature teste, welches euch auf überflüssiges Scrollen hinweisen soll. Offenbar verrichtet die Funktion einen guten Dienst – denn sie rollt nun für alle Nutzer aus, wie das soziale Netzwerk bekannt gibt.

Auf seiner Presseseite teil Instagram mit: "Ab heute werdet ihr eine 'You're all Caught Up'-Benachrichtigung bemerken, wenn ihr alle Beiträge der letzten zwei Tage gesehen habt. Wir haben verstanden, dass es schwierig sein kann, den Überblick über eure bereits gesehenen Posts zu behalten. Durch diese Benachrichtigung werdet ihr euren Feed besser verstehen und wissen, dass ihr keine aktuellen Fotos oder Videos verpasst habt. Beiträge, die ihr bereits gesehen habt, sowie Posts, die älter als zwei Tage sind, werdet ihr unter der 'You're all Caught Up'-Benachrichtigung finden."

Instagram sorgt sich um euer digitales Wohlbefinden

"You're all Caught Up" soll ab dem 3. Juli 2018 Einzug in die iOS- und Android-Apps von Instagram halten. Zum Zeitpunkt dieses Artikels (3. Juli: 10:30 Uhr) konnten wir das Feature aber noch nicht ausfindig machen. Darüber hinaus ist unklar, ob es hierzulande genauso heißen wird, oder ob Instagram die Bezeichnung ins Deutsche übersetzt.

Mit "You're all Caught Up" folgt Instagram dem Trend hin zu "digitalem Wohlbefinden". Unter diesem Stichwort veröffentlichen oder planen diverse Unternehmen aktuell Features, die die Nutzung ihrer Dienste auf ein vernünftiges Maß beschränken sollen. Weitere Beispiele dafür sind etwa "Usage Insights" (ebenfalls von Instagram), das Dashboard in Android P oder die neue Erinnerung an benötigte Bildschirm-Pausen in YouTube.