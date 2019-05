Instagram: Spenden-Sticker und Co. – diese Funktionen kommen

Auf der F8-Keynote hat Facebook viele Neuerungen vorgestellt. Neben Dating und der Messenger-Zusammenführung stand auch Instagram im Vordergrund. Die Macher haben nun drei Features angekündigt, die euch demnächst auf der Plattform erwarten.

Facebook hat etwa einen neuen Gestaltungsmodus für Instagram vorgestellt. Bald könnt ihr eure Stories mit weiteren Elementen und Effekten versehen. Damit möchte euch das Unternehmen mehr Raum für Kreativität geben. Einige Effekte könnt ihr offenbar auch ohne Fotos und Videos verwenden – wenn ihr Beispielsweise nur ein buntes Bild mit Text erstellen wollt.

Für den guten Zweck

Außerdem macht Instagram das Shopping direkter: Bei einigen ausgewählten Persönlichkeiten könnt ihr schon in Kürze Produkte direkt über deren Stories einkaufen. Details zu einem Produkt findet ihr dann über das Warenkorb-Symbol. Ihr seht verlinkte Waren als Einblendung auf dem Foto selbst. Zunächst steht das Feature nur einer kleinen Gruppe an Nutzern zur Verfügung und wird dann nach und nach ausgeweitet.

Die dritte Neuerung ist für den guten Zweck: Instagram bekommt sogenannte Spenden-Sticker. Diese können Nutzer auf ihren Fotos platzieren. Über einen Button können Follower dann Geld an wohltätige Organisationen schicken. Auf dem Sticker steht neben dem Namen der Organisation auch deren Anliegen – damit ihr wisst, wofür ihr spendet. Facebook zufolge gehen 100 Prozent eures gesendeten Geldes an die Organisation selbst. Allerdings sind Spendenaktionen wohl auf bis zu 24 Stunden begrenzt. Zunächst startet die Funktion in den USA. Anschließend erreicht das Feature nach und nach weitere Länder.