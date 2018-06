Instagram stellt Videoplattform vor: "IGTV" bringt einstündige Videos

Videos bis zu 60 Minuten ansehen: Was bei Instagram selbst bislang nicht möglich war, erlaubt das soziale Netzwerk nun in einer eigenständigen App. Laut des Unternehmens richtet sich "IGTV" ganz an die "Generation Mobile". Das zeigt sich unter anderem im Format.

Anders als beispielsweise YouTube ist "IGTV" ausschließlich auf die Nutzung auf dem Smartphone ausgerichtet: Entsprechend werden die Videos im Hochformat ausgegeben. Die vertikalen Vollbild-Videos sollen das Drehen des Smartphones überflüssig machen. Ebenfalls einfach soll laut Pressemitteilung die Handhabung sein: Die App spielt nach dem Öffnen Inhalte ab, ohne dass ihr erst eine Suche starten müsst. Wenn ihr während der Wiedergabe nach oben wischt, könnt ihr in Kanälen stöbern; das Video läuft dabei aber weiter.

Rollout in den kommenden Wochen

Praktisch: Alle Videos, die von Personen bei "IGTV" geteilt werden, denen ihr bei Instagram folgt, werden euch automatisch angezeigt. Praktisch ist zudem, dass die Videos künftig auch in der Haupt-App abgespielt werden können. Laut 9to5Google soll ein entsprechendes Icon in naher Zukunft per Update in Instagram Einzug halten.

Instagram erlaubt bislang 15 Sekunden lange Videos in den Stories oder bis zu einer Minute lange Clips im Feed. Mit "IGTV" soll das Angebot für Bewegtbilder nun komplettiert werden. In den kommenden Wochen soll die neue kostenlose App weltweit für Android und iOS ausgerollt werden. Parallel hat das soziale Netzwerk außerdem das Erreichen einer neuen Bestmarke verkündet: Instagram wird nun von einer Milliarde Menschen genutzt.