Instagram: Stories nun auch über die Entdecken-Leiste auffindbar

Wenn Ihr gerne im Instagram Stories-Feature nach spannenden Bildergeschichten stöbert, könnt Ihr dieser Leidenschaft künftig auch bei Personen nachgehen, denen Ihr noch nicht folgt. Das Feature soll sich nämlich jetzt auch in der Entdecken-Leiste befinden, wie Caschys Blog berichtet. Dadurch bekommt Ihr künftig Stories-Vorschläge.

Wenn Ihr die Instagram Stories über die Entdecken-Leiste abruft, werden Euch sowohl Bilderserien von Personen gezeigt, denen Ihr bereits folgt, als auch Stories von Euch womöglich noch unbekannten Personen. Dadurch könnt Ihr im Alltag fremder Personen stöbern und vielleicht sogar neue Accounts finden, die Ihr als Follower beobachten wollt. Ein Algorithmus versucht Euch dabei die Stories zu zeigen, die zu Euren Interessen passen könnten. Das Feature soll bisher nicht für alle Nutzer der App in der Entdecken-Leiste verfügbar gewesen sein.

Direkt, Kurz, Stories

Das Besondere an dem Stories-Feature ist, dass es bei den Bilder- und Videoserien mehr darum geht, einen bestimmten Augenblick einzufangen, als das perfekte Selfie ins Netz zu stellen. Deshalb stehen die Inhalte von Instagram Stories auch nur für 24 Stunden zur Verfügung, bevor die Bilder und Kurzvideos automatisch wieder gelöscht werden. Wer also auf dem neuesten Stand zu den Geschehnissen seiner Instagram-Lieblinge bleiben will, sollte öfter einen Blick auf die Stories werfen. Gerade durch den Momentaufnahme-Charakter wirkt das Feature direkt und persönlich.

Mit dem Stories-Feature geschossene Bilder lassen sich beispielsweise aber auch auf der eigenen Instagram-Pinnwand gesondert veröffentlichen, sollte ein ganz besonders Foto entstanden sein. Auf diese Art könnt Ihr die 24-Stunden-Regel umgehen. Weitere Tipps zum Instagram Stories-Feature findet Ihr in unserem Ratgeber zum Thema.