Instagram Stories: Screenshots künftig nicht mehr unbemerkt möglich

Instagram soll ein Text-Feature erhalten und künftig Screenshots in Stories erkennen können

Instagram will eure Stories absichern: Die Entwickler der Plattform sollen gerade an einer Erkennung für Screenshots innerhalb der Stories arbeiten. Zudem gibt es bald offenbar eine Art Statustext für eure Stories, den ihr einfügen könnt.

Die Screenshot-Erkennung sei derzeit noch intern bei den Machern von Instagram in Arbeit, berichtet WABetaInfo. Sie soll Nutzer darüber informieren, wenn andere Personen einen Screenshot von einer Story machen. Offenbar gibt es dabei eine Art Vorwarnung: Wer einen Screenshot erstellt, wird von der Socia-Media-Plattform wohl auf die Neuerung hingewiesen. Die Meldung an den Ersteller einer Story erfolgt erst beim zweiten Mal. Wenn ihr übrigens von direkten Nachrichten einen Screenshot macht, informiert die App die andere Person schon seit einiger Zeit darüber.

Unsere Empfehlung o2 Free M

Mehr Text in den Stories

Instagram soll ebenso Texte für Stories testen, die ihr mit verschiedenen Hintergründen unterlegen könnt. Offenbar wählt die App die Hintergründe dabei auch zufällig aus, sofern ihr euch nicht selbst festlegen möchtet. Die Schriftart der Zeilen soll dabei anpassbar sein. Womöglich kann das Feature dafür genutzt werden, um inhaltliche Abschnitte innerhalb einer Story besser voneinander zu trennen. Wie viele Zeichen an Text ihr eingeben könnt, ist aber noch nicht bekannt.

Wann die beiden Neuerungen für alle Nutzer zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar. Es könnte aber schon bei einem der nächsten Updates so weit sein. In ein er kommenden Aktualisierung soll außerdem ein praktisches Feature Einzug halten: Dann könnt Ihr Stories direkt in WhatsApp posten.