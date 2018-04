Instagram testet neues Design für den "Entdecken"-Bereich

Instagram soll an einem neuen Design für den "Entdecken"-Bereich basteln

Instagram entwickelt sich kontinuierlich weiter: Aktuell soll der Online-Dienst in einer Beta-Version seiner Android-App ein neues Design für das "Entdecken"-Tab testen. Offenbar will Instagram den Bereich damit attraktiver für Nutzer machen, die sich größtenteils auf den eigenen Newsfeed beschränken.

Das "Entdecken"-Tab ist der Bereich, den ihr über die Lupe am unteren Bildschirmrand erreicht. Er enthält Bilder und Videos von Nutzern, denen ihr nicht folgt. Die Auswahl erfolgt dabei mithilfe von Algorithmen und nach der generellen Beliebtheit der Inhalte in der Community. Ein Redesign soll das Browsen im "Entdecken"-Bereich zukünftig einfacher machen, berichtet die Webseite TechPP. Das neue Layout sei nach der Installation der Beta-Version 42.0.0.8.95 aufgetaucht. Allerdings scheint es sich um einen serverseitigen Rollout zu handeln, da es nicht bei allen Nutzern dieser Version erscheinen soll.

Kategorien sorgen für mehr Ordnung

Wie das neue Layout aussehen könnte, seht ihr in dem Tweet unter diesem Artikel. Offenbar wird Instagram Fotos und Videos im "Entdecken"-Tab zukünftig bestimmten Kategorien zuordnen. Die Kategorien würden ähnlich wie die Instagram Stories in einem Karussell am oberen Bildschirmrand angezeigt. Indem ihr darauf tippt, könntet ihr euch etwa Tier-, Mode- oder Sportbilder anzeigen lassen.

Die Gruppierung der Inhalte soll dabei größtenteils über die verwendeten Hashtags ablaufen. Ein mit "animals" vertaggtes Hunde-Video würde dementsprechend in der Kategorie für Tier-Bilder und -Fotos landen. Einige Inhalte hätten in der Beta-Version aber auch ohne Hashtag den Weg in die passende Kategorie gefunden. Das spricht dafür, dass Instagram eine Bilderkennung einsetzt, die beispielsweise der von Google Fotos ähnelt.