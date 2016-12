Instagram: Umfangreiches Stories-Update angekündigt

Die Entwickler von Instagram haben ein großes Stories-Update angekündigt, das unter anderem neue Sticker, Tools sowie einen Zuckerstangen-Stift einführt. Künftig sollt Ihr so noch kreativere Stories erstellen können.

Ab sofort lassen sich Zeit, Ort oder Location eines Beitrags per Sticker zu Instagram-Stories hinzufügen. Bis zum Jahresende stehen Euch zudem Weihnachts-Sticker zur Verfügung, darunter Schneemann, Christbaum oder Hipster-Strickpullover mit sonnenbebrilltem Rentier. Für süße Glückwünsche steht ein Zuckerstangen-Stift bereit, mit dem Ihr Eure Handschrift in Naschwerk verwandelt.

Freihand-Modus für Videoaufnahmen

Mit dem Freihand-Modus für Videoaufnahmen entfällt künftig der Zwang, den Aufnahme-Button gedrückt zu halten – Ideal für eingespielte Weihnachtsständchen an der Gitarre oder Selbstaufnahmen beim Schneemannbau. Eure kreativen Ergüsse lassen sich auf Wunsch mit so viel Text versehen, wie Ihr wollt: Tippt nach der Eingabe einfach erneut in einen Bildbereich, um weitere Schriftfelder hinzuzufügen.

Die neuen Instagram-Features stehen ab sofort für Android und iOS zur Verfügung, während Windows-Nutzer "innerhalb der kommenden Wochen" damit bedacht werden sollen. Apple-exklusiv ist derzeit hingegen die Option, die Story der letzten 24 Stunden in einem einzelnen Video zu speichern. Updates wie dieses sind es wohl, wegen denen die Zahl der Nutzer beständig steigt. Erst Mitte Dezember 2016 gaben die Macher des Messengers bekannt, dass man über 600 Millionen Mitglieder zähle – über 100 Millionen davon seien allein im letzten halben Jahr dazugekommen. Sollte das so weitergehen, knackt Instagram vielleicht schon Ende 2018 die Milliarden-Marke.