Instagram-Update peppt mit Face Filtern Eure Selfies auf

Erst waren es Stories, dann Hashtag-Sticker und jetzt neue Face Filter: Instagram lässt Euch mit dem neuen Update Eure Beiträge kreativer als je zuvor gestalten. Schon zuvor konntet Ihr Gesichter mit Nerd-Brillen oder Hasenohren dekorieren, jetzt kommen noch mehr lustige Motive dazu.

Um die neuen Filter auszuprobieren, müsst Ihr in den Instagram-Stories nur unten im Display auf das Gesichts-Icon tippen. Danach könnt Ihr aus den Face Filtern auswählen und beispielsweise mit einer Schlafmaske auf den Augen spielerisch zwischen Tag und Nacht hin- und herwechseln – Ihr braucht dazu nur mit dem Kopf zu nicken. Ein Road-Trip-Filter lässt Euch zudem mit dem Auto durch die Straßen fahren.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Instagram wächst und gedeiht

Das soziale Netzwerk hatte schon im Mai die Gesichtsfilter eingeführt. Auch die neuen funktionieren in Kombination mit dem Boomerang- oder Rewind-Feature – und lassen sich mit der Front- als auch der Hauptkamera aufnehmen. Außerdem können lustige Texte und Smileys in die Aufnahmen integriert und mit einem Radierer Dinge wieder gelöscht werden. Entstandene Fotos könnt Ihr entweder direkt mit Euren Instagram-Kontakten teilen oder in Eure Story einbinden.

Schon im letzten Jahr hatte Instagram Funktionen von Snapchat kopiert und das beliebte Story-Format integriert, in dem Bilder und Videos nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. Mittlerweile sollen rund 200 Millionen Nutzer das Feature täglich nutzen – Tendenz steigend.