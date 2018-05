Instagram will euch auf überflüssige App-Nutzung hinweisen

Perfektes Zeitmanagement auf Instagram: Die Foto-App informiert euch zukünftig, wenn ihr in eurem Feed alles gesehen habt und es keine weiteren neuen Einträge gibt. Bislang ist dies aufgrund fehlender Chronologie nur schwer möglich. Das Feature soll – wie eine weitere geplante Neuerung – eine exzessive Nutzung verhindern.

Instagram testet eine Funktion, die euch darauf hinweist, wenn ihr in eurem Feed alle Neuigkeiten gesehen habt. Die Meldung "You're All Caught Up!" (Du bist auf dem aktuellen Stand) schiebt sich ins Bild, sobald ihr die Posts der vergangenen 48 Stunden aufgearbeitet habt, berichtet TechCrunch. Instagram bestätigte die Meldung gegenüber dem Portal, weitere Details wollte ein Sprecher aber nicht nennen. Es ist noch unklar, wann das Feature Teil einer Aktualisierung wird.

Endloses Scrollen soll ein Ende haben

Seid ihr in eurem Feed auf dem aktuellen Stand und habt alle neuen Einträge gesehen? Die Frage dürften viele von euch nur schwer oder gar nicht beantworten können. In der App werden Posts seit einiger Zeit nicht mehr chronologisch geordnet. Ein Algorithmus berechnet dafür, welche Einträge für euch wohl am interessantesten sind und zeigt diese an erster Stelle an. Immer mehr Nutzer scrollen daher unbekümmert durch die App und wissen nicht, dass es keine Neuigkeiten gibt.

Das Feature hält mit der Marschroute Schritt, die Instagram aktuell vorgibt. Vor wenigen Tagen bestätigte CEO Kevin Systrom, dass die Entwickler an einer Funktion namens "Usage Insights" arbeiten. Diese verrät Nutzern, wie aktiv sie in der App sind, und soll auf einen eventuell exzessiven Gebrauch der App aufmerksam machen.